Onlar da pişman oldu

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren kahvehanenin camını kırarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla H.T ve D.D, polis tarafından gözaltına alınarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı.

Sancak, zanlılar H.T. ve D.D’nin; ‘Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 3 Eylül ile 4 Eylül 2020 tarihlerinde Güzelyurt’ta Hasan Tekin’in çalıştırmakta olduğu Zorlu’nun Yeri Kahvehanesi’nde hırsızlık yaptığını dile getirdi. Zanlıların işletmenin alüminyum kapısının camını sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak kırdığını belirten polis, zanlıların kahvehanenin içerisinde bulunan buzluk içerisinden 2 adet pepsi kola ve mutfak içerisindeki üzerinde duran 2 adet promosyon çakmağı sirkat ettiğini anlattı.



Sancak, zanlıların aynı yerden çıkış yaptıklarını bildirdi. Sancak, zanlıların daha önce de aynı suçlardan sabıkalarının bulunduğunu belirterek, öte yandan zanlıların bölgede yaşanan başka hırsızlık olaylarıyla ilişkilerinin de araştırılacağını ifade etti.

Biri 15 diğeri 19 yaşında

Zanlıların birinin yaşının 15 diğerinin 19 olduğuna işaret eden Sancak, ailelerine haber verildiğini ama ailelerinin gelmediğini söyledi. Sancak, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi maksadı ile zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.