Büyükyılmaz Kıb-Tek’in zararına dikkat çekti: Böyle gitmez

Suna ERDEN

Vatandaşlar, rüzgârlı havalarda elektriklerin saatlerce kesilmesinden şikâyet ederken; Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz dikkat çeken emeklilik başvurularından söz etti. Son bir hafta içinde 18 kişinin emeklilik başvurusunda bulunduğunu vurgulayan Büyükyılmaz “Bir yıl önce göreve geldiğimde personel sayısı 680’di, şimdi 600’ün altına düştü” dedi ve teknisyenlerle, mühendislerin ayrılması sonucunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Elektrik Kurumu’nun ayda 50 milyon TL zarar ettiğini; toplam borcun 500 milyon liraya ulaştığını belirten Büyükyılmaz, Ocak ayında borç faizleri ve maaşların ödenmesinde ciddi sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Büyükyılmaz “Bu yapıyla bu kurum bu işi götüremez” dedi.

Ek mesai sorunu çözüldü

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Büyükyılmaz, bazı personelin 3 aydır ek mesailerini alamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ek mesaileri ödeme yetkisi 2014 yılında Maliye Bakanlığı’na verildi. Ancak ek mesai parası kurumunun bütçesinden çıkıyor. Buna rağmen ek mesaileri ödeme yetkisi 2014 yılında Maliye Bakanlığı’na veriliyor. Bu yetki karmaşası nedeniyle ek mesai ücreti maaşının yüzde 25’şini geçen personel 3 aydır ödenmedi. Bu sorunu çözmek için Başbakan ve Maliye Bakanıyla görüştüm ve sorun çözüldü. Maliye yetki yazısını gönderdi.

Değirmenlik ve Tepebaşı’ndaki arızalar hariç diğer tüm bölgelerdeki sorunlar çözüldü. Keşke bu sorunlar hiç yaşanmasaydı.”

Bir haftada 18 emeklilik başvurusu yapıldı



KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, KIB-TEK’te baş gösteren personel sorununa da değindi.Büyükyılmaz, “Son bir hafta içerisinde 18 kişi emeklilik başvuru yaptı. Bir yıl önce göreve geldiğimde personel sayısı 680’di, şimdi 600’ün altına düştü. Teknik personel ve mühendisler ardı ardına emekli oluyor. Bu sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olacak. Çünkü personeli sürekli vardiya çalıştırma şansımız yok. Bu nedenle planlama yapılmalıdır” dedi.Büyükyılmaz, Güney Kıbrıs’taki gibi alternatif enerji kaynaklarının devreye koyulması gerektiğini ifade etti. Büyükyılmaz, “Günü kurtaracak şekilde davranıyoruz. Ancak ciddi şekilde plan ve program yapmalıyız. Hatta devlet politikası oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

Ayda 50 milyon zarar

Elektrik Kurumu’nun ayda 50 milyon TL zarar ettiğini; toplam borcun 500 milyon liraya ulaştığını belirten Büyükyılmaz, Ocak ayında borç faizleri ve maaşların ödenmesinde ciddi sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Büyükyılmaz “Bu yapıyla bu kurum bu işi götüremez” dedi.

Büyükyılmaz, “Geçen aylarda 38 milyon lira zarar ediyorduk. Ancak akaryakıt ve kablo fiyatı artınca aylık zarar 50 milyona çıktı. Ciddi tedbirler alınmazsa kurum bu şekilde ayakta duramaz” dedi. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz şunları söyledi:

Aylık 106 milyon AKSA’ya ödenmesi gerekiyor. Aralık ayından sonra akaryakıt fiyatları daha da yükselecek. Biz günde bin ton akaryakıt harcadığımız zaman ciddi bir mali gider olacak. Kurum o zaman daha da zora girer. Büyük sorunlar yaşanabilir. Yeni bir seçim yapılacak. Güçlü bir hükümet modeli olursa yaşanan sorunların altından kalkabileceğiz. Her geçen gün bizim için kayıptır.”

Büyükyılmaz, “Her ne olursa olsun Türkiye’den buraya elektrik gelmelidir” diyerek, sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 12:11