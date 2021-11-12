‘Süt vermeyeceğiz’

Ömer KADİROĞLU

Akaryakıt zammı, yem fiyatlarının artması hayvancıyı zor duruma düşürdü. Süt ve arpa fiyatlarının yeniden düzenlenmesini isteyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kapısına dayandı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu ile görüşen birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, süt fiyatları ve yem desteği konusunda bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

“Hayvancının artık dayanacak gücü kalmadı” diyen Naimoğulları, taleplerini bakanlığa ilettiklerini, olumlu cevap almamaları halinde eylem yapacaklarını ifade etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Naimoğulları, eylem şeklinin bu kez farklı olacağını ifade etti. Naimoğulları, “Bu kez sokağa dökülmeyeceğiz. Sütlerimizi vermeyerek tepkimizi göstereceğiz” dedi.

Bir torba yem 200 TL

Birlik başkanı Naimoğulları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine temmuz ayından bu yana yem desteği verilmesine ısrar ettiklerini ifade ederek, yetkililerin desteği vereceğini söyledi.

Naimoğulları “Ortaya rakamı, kiloyu koymuyorlar” dedi. Bir torba yemin 200 TL olduğuna işaret eden Naimoğulları, küçükbaş hayvancıya hayvan başı 40 kilo yem desteği yapılması gerektiğini belirtti.



Ne kadar yem desteği verileceği konusunda açıklama yapılmadığının altını çizen Naimoğulları, arpa fiyatlarının belirsizliğini koruduğunu söyledi.Naimoğulları, “Kuraklığın yanı sıra girdi maliyetleri yükseldi. Yem maliyetlerine yüzde 40’ın üzerinde zam geldi. Akaryakıt ise sadece 3 ayda 2,84 TL arttı” dedi.Sabah, öğle, akşam hammadde fiyatlarının arttığını belirten Naimoğulları, ülkedeki hayvancılık sektörünün tarihe karışacağını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ilettiklerini söyledi.Kendilerine “Koyun sütünün litresinin 9 TL, keçi sütünün 7,15 TL inek sütünün ise 3,90 kuruş” olacağının ifade edildiğini belirten Naimoğulları bu fiyatları reddettiklerini söyledi. Taban fiyatın 4 TL 30 kuruştan aşağı olduğu sürece sütü vermeme dahi her türlü tepkiyi ortaya koyacaklarını söyledi. Yetkililere çiğ süt fiyatını yeniden gözden geçirmeye davet eden Naimoğlulları, 3 TL 90 kuruşta ısrar edilmesi durumunda çok büyük sıkıntıların ortaya çıkacağını yetkililere aktardıklarını ifade etti.

Eylem sinyali

Hükümetten çözüm beklediklerini ifade eden birlik başkanı Naimoğulları, şöyle devam etti:

“ Küçükbaş hayvancımıza desteklerin arttırılması gerektiğini ortaya koyduk. Gelinen aşamada bize sunulan arpa fiyatının belli bir süre daha 2.25 kuruş peşin 2,34 kuruş iki aylık taksitli şeklinde olacağı söylendi. Bu noktada Bakana çağrımdır; yem ve süt fiyatları tekrar gözden geçirilsin ve süt fiyatları en iyimser noktaya getirilsin. Taleplerimizi bildirdik ve kısa zamanda cevap bekliyoruz. Kısa zamanda iyimser bir noktaya getirileceği düşüncesindeyiz. Taleplerimize kısa sürede iyimser bir cevap alamazsak eylem yapacağız ancak bu kez sokağa dökülmeyeceğiz. Sütlerimizi vermeyerek tepkimizi göstereceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 11:13