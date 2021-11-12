‘Etkisi tamamen geçti’

Funda BEDİR

Girne’de 3 ay boyunca aşı merkezinde gönüllü olarak hizmet veren Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Covid-19 ve grip aşılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

tv2020’de Sağlık ve Yaşam programına konuk olan Dizdarlı, 6 ay önce iki doz aşı olan ancak üçüncü dozu yaptırmayan kişilerin aşısız sayılması gerektiğini ifade etti.

Dizdarlı, ayrıca grip ve Covid aşısı yaptırmak isteyenlerin her iki aşı arasında 15 günlük süre koyması gerektiğini ifade etti. Aşı karşıtlarına da değinen Dizdarlı, onlara saygı duymadığını belirterek, “Virüsle savaşımızı aşı sayesinde kazanabiliriz” dedi.

Dizdarlı şunları ifade etti:

“İlk doz aşılarını olmuş, üzerinden altı ay geçmiş kişilerde aşı etkisini nerdeyse tamamen yitirmiştir. Aşısız sayılmalıdırlar.



İlk aşılamaya ocak, şubat aylarında başladık ve devlet şuanda o kişileri aşılanmış sayıyor ancak üzerinden altı aydan fazla zaman geçtiğinde aşıların artık hiçbir etkisinin olmadığı bir gerçektir.O dönem aşı olup 3. dozunu olmamış kişiler şu anda aşısızdır. Bu gerçeğin de artık bilinmesi gerekir.Ayrıca hem Covid hem grip aşısı olacak kişilerin aynı zaman diliminde yaptırmamaları, aralarında en az on beş gün süre koymaları gerekiyor.”

Aşı karşıtlarına saygı duymuyorum

Dizdarlı aşı karşıtları ile ilgili de görüşlerini dile getirdi. Dizdarlı şunları söyledi:

‘’Aşı karşıtlarına saygı duymuyorum. Nedenine gelince; dünya kuruldu kurulalı virüsler vardı. Biz insanlar milyonlarca yıl sonra geldik. Geldik geleli de virüslerle savaşıyoruz. 100-150 yılda bir isyan çıkartıyorlar biz de aklımızla, bilimle bu virüslerle mücadele ediyoruz. Beraberinde silahlar geliştiriyoruz. Bunların başında da aşı gelir. Şimdi bana ‘bu silahları kullanmayalım insanlık yok olsun’ diyorsanız çok net olarak söylüyorum; ben saygı duymam.

Bir gün insanlık yok olacaksa nükleer bombalarla silahlarla yok olmayacak. Virüsler yüzünden yok olacak. Bu savaşı bir gün bu cahiller yüzünden kaybedeceğiz. Ama bugün değil.

Bu nedenle şunu söylemek istiyorum; aşı aklımızın bize ürettirdiği en ciddi en başarılı koruyucu kalkanlardan bir tanesidir. Bunu kullanmalıyız, kullanırsak daha evvel de kazandığımız gibi mikroplarla yaptığımız savaşları kazanacağız. Nitekim sonuç buna doğru ilerliyor. Çok iyi biliyoruz ki pandemiler belli bir süre sonra güçlerini kaybederler.”

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 11:18