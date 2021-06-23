Ömer KADİROĞLU

Ülkenin tanınmış ve sevilen isimlerinden emekli milletvekili, Erenköy Mücahidi ve KKTC’nin kurulmasında imzası bulunan Ergün Vehbi, bir süredir hastalıklarla boğuşuyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Vehbi, Türkiye’ye sevkini bekliyor.

Vehbi’nin ambulans uçakla sevkine onay verilmezken, sağlığının giderek bozulduğu belirtildi.

Diyalog’a konuşan Vehbi, “Günlerdir acı çekiyorum. 80 yaşındayım hiç böyle bir eziyet çekmedim” dedi.

Bakanlığın devreye girmesi bekleniyor

Ülkeye büyük hizmetleri dokunan emekli siyasetçi Vehbi, ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Gerekli prosedür yerine getirilmesine rağmen ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edilmeyen Vehbi, Sağlık Bakanlığı’nın konuya el atmasını talep ediyor.

Vehbi’yle ilgilenen doktorun ambulans uçakla sevki onaylamadığı belirtilirken, normal uçakla Türkiye’ye gidemeyecek durumda olan emekli milletvekili, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurdu. Ancak oradan 'doktordan ‘sevki uygundur’ raporunun gerektiği cevabı aldı.

Vehbi’nin ailesinin sevki onaylamayan doktor ile görüştükleri, ambulans uçağa gerek olmadığı normal uçakla gidebileceği cevabını aldıkları kaydedildi.

Böyle eziyet çekmedim

Ciddi sağlık sorunları yaşayan Ergün Vehbi i “80 yaşındayım böyle eziyet çekmedim” ifadelerini kullandı. Vehbi şunları söyledi:

Maalesef iyi değilim. Günlerdir acı çekiyorum. 80 yaşındayım hiç böyle bir eziyet çekmedim.

Erenköy Mücahidiyim, TMT mensubuyum ve ben bu ülkenin kurulmasında imza atan 23 kişiden biriyim. Beni bu şekilde süründürüyorlar.