Sohbet etti, talepleri dinledi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ekibiyle birlikte Gazimağusa Kale içinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgeyi ziyaret eden Özersay, esnafın yaşadığı sorunları dinledi, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve düşüncelerini aldı.

Halkın içinde olmaya ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem veren Özersay, Gazimağusa Kale içindeki ziyaretleri sırasında esnafla sohbet ederek bölgedeki sorunları dinledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Özersay ve beraberindeki ekip, bölge halkıyla görüş alışverişinde bulundu.

Özersay, önceki gün de Gazimağusa’daki Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek esnafla sohbet etmişti. Pazardaki tezgâhları gezen Özersay, esnafla bir araya gelerek görüşlerini dinlemişti.

