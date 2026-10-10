Etkin denetim şart

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, seçim dönemlerinde kaynağı ve yayıncısı belirsiz sosyal medya hesaplarının bilgi kirliliği ve manipülasyona zemin hazırlayabileceğini belirterek dijital yayıncılıkta şeffaflık ve etkin denetim çağrısında bulundu.

Diyalog TV’de Özlem Çimendal’ın sunduğu “Güne Merhaba” programında konuşan Ekinci, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temel güvenceleri olduğunu vurgulayarak, sosyal medya denetiminin gazetecilik faaliyetlerini, eleştirel yayıncılığı ve ifade özgürlüğünü sınırlandıran bir araca dönüşmemesi gerektiğini de söyledi.

İfade özgürlüğü ile kötü niyetli yayıncılığın birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Ekinci, dijital alandaki hukuka aykırı faaliyetlerle mücadelede devletin teknik ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini, denetim mekanizmalarının ise hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini istedi.

Dijital okuryazarlığın artırılması gerektiğini belirten Ekinci, TDP’nin Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulması önerisini yineleyerek, kamusal alanlarda temel dijital ihtiyaçlar için ücretsiz 5 Mbps internet sağlanmasını da önerdi.

Ekinci, TDP’nin hedefinin Cumhuriyet Meclisi’nde en az beş milletvekiliyle temsil edilerek grup kurmak olduğunu sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026, 10:18