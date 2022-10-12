Kulakların pası silindi

Merit Park Hotel bünyesinde bulunan Letafet Bar’da, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Sezen Aksu ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Rubato grubu sahne aldı. Büyük bir hayran kitlesi olan Rubato, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den oluşan grup, kendi yorumlarıyla çıkarmış oldukları Sezen Aksu şarkılarını seslendirirken, konuklardan tam not aldı.

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup geceye damgasını vurdu.

