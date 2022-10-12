Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 11.45'te toplandı. Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları vardı.

İlk sözü CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, aldı.

Barçın, Alişan Şan Maliye Bakan olduğu için UBP’nin divan üyeliğinin düştüğünü belirterek, Meclis’in idari açıdan kilitlendiğini söyledi.

Barçın, “UBP 3 aydır divan üyesi önermiyor. Divanın organ bütünlüğü yok. Boşalan Sayıştay ve YÖDAK üyelerini belirleyemiyoruz. Meclis idari açıdan kilitlendi, bunun da sebebi UBP’dir…” dedi.

Teşviklerle ilgili konuşan Barçın, kıstaslar gereği teşviklerle ilgili başvuruların Turizm Bakanlığı’na veya Devlet Planlama Örgütü’ne yapıldığını ancak iki başlılık nedeniyle bu konuda sıkıntı yaşandığını, aynı parsele çifte teşvik verildiğini, iki farklı yasa nedeniyle oluşan bu iki başlılığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Devrim Barçın, teşvik belgesi kapsamında verilen teşviklerin suiistimale açık olduğunu da savunarak, Gümrük Teşviklendirme Belgesi olan firmaların yurt dışından getirdiği ürünlerin denetlenip denetlenmediğini sordu.

Ataoğlu, soruları yanıtladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Barçın’ın ve milletvekillerinin yerinden sorduğu soruları yanıtladı.

Ataoğlu, teşviklerden gelir kaybını gidermek için DPÖ ve Turizm Planlama Dairesi’nin birlikte çalışması, muafiyetlerin daha sıkı denetlenmesi konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Turizm Gelişim Yasası’nın tadil edildiğini, yasa konusundaki çalışmanın Cuma günü sonlanacağını belirten Ataoğlu, “Geçmişten gelen eksiklikler var. Maalesef denetim eksikliği var… Otel ve yatak sayısının artırılması için de bu düzenlenme önemli…”dedi.

Şahali: İhalesiz yaşamın hükümetin tarzı

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, ihalesiz yaşamın hükümetin tarzı haline geldiğini savunarak, hesap verebilir ve şeffaf bir yapıdan uzak duranların hükümet olamayacağını söyledi.

Güngör Çöplüğü’yle ilgili ihale açıldığını, çevre felaketinin önlenmesi için bu ihalenin tamamlanmasının önemli olduğunu belirten Şahali, ‘"zamanların katkısıyla hazırlanacak şartname için ihale iptal edildi" açıklaması yapıldığını söyledi.

UBP’deki görev değişikliklerine değinen Şahali, “Demokraside yangın, ekonomide yangın, Tahsin Bey sayesinde uluslararası ilişkilerimizde de yangın var” ifadelerini kullandı.

Öztürkler: Güngör’ün kullanım kapasitesi tamamen doldu

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güngör Çöplüğü ile ilgili 2010 yılında İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu kılındığı, alanın izlenmesi ve denetlenmesi konusunda Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın da sorumluluğu olduğunu, ihale konusunu Maliye Bakanlığı’nın devraldığını söyledi.

Öztürkler, “Güngör’ün kullanım kapasitesi tamamen doldu. İhale de önemli, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde olması önemli” dedi.

Şahali: Yol, hastane, okul yapabiliyor muyuz?...

Yeniden söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, “Ekonomi tıkırında” şarkı sözüne atıfta bulunarak, Maliye Bakanı Şan’ın “Ülkedeki birçok sektör tüm sıkıntılara rağmen dolu dolu çalışıyor...” açıklamasını eleştirdi.

İnşaatın ekonomiye katkısı olduğunu, bunu kabul ettiğini belirten Şahali, “Ekonomi tıkırında değil. İnsanlar ülkelerini terk ediyor. Yol, hastane, okul yapabiliyor muyuz? Her sektörde hareketlilik var, reel sektörde canlılık var demek çoğu maliye bakanının yakalandığı bir hastalıktır. Bu açıklama sizin de bu hastalığa yakalandığınızı gösterir” şeklinde konuştu.

Şan: Esnafın şükrettiğini görüyorum...

Maliye Bakanı Şan, yerinden konuşarak, “Esnafın şükrettiğini görüyorum... Hepimizin şükretmesi gerekir…” dedi.

Besim: İlaç ihaleleri düzgün yapılamıyor

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, sağlıkla ilgili konuşmasında, Maliye Bakanı Şan’ın değindiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne işaret ederek, kız çocuklarına rahim ağzı kanseriyle ilgiyi aşının yapılmasının Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde olup olmadığını sordu, kapalı alanlarda tütün kullanımı konusunda denetim de yapılmadığını savundu.

Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp, Damar Cerrahisi Servisi çıkan yangınından sonra sigortadan para alınıp alınmadığını sordu.

Altuğra: Şaibeli yangın araştırılıyor

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, aşı temini için adımların atıldığını ve toplum sağlığı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı için çalışmalar yapıldığını kaydetti. KVC servisinin tamiratının birkaç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Altuğra, şaibeli yangın konusunda ciddi mesai harcadıklarını belirtti. Altuğra, bakanlık hukukçu ve savcılarının bu şaibeler üzerinde çalışma yaptığını, bu çerçevede olmayan bir cihazın ödemelerinin yapıldığını kaydederek, konu üzerinde ciddi ve titiz çalıştıklarını söyledi.

Birinci: Sağlık yerine külliye…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ceyhun Birinci de, “Sağlıkta Ciddi Alt Yapı Sorunları ve Külliye” konulu güncel konuşma yaptı. Birinci, ülkede sağlık alanında ciddi sorunlar yaşandığını, ancak sağlıktaki altyapının geliştirilmesi yerine “külliye” yapımına önem verildiğini kaydetti ve eleştirilerde bulundu.

Özdenefe: Madalyonun görünmeyen diğer yüzü

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de, “Her geçen gün içinden daha da çıkılmaz hale gelen plansız nüfus yapımızın sağlıktaki olumsuz etkileri ve madalyonun görünmeyen diğer yüzü” konulu güncel konuşma yaptı. Kontrolsüz nüfus akışına işaret eden Özdenefe, bu yönde politika geliştirilmeden sağlık ve eğitimde altyapı planlaması yapılamayacağını ifade etti.

Özdenefe, vatandaşların refahı, huzuru sağlığı için ciddi ve hızlı önlemler alınmasının önemine işaret ederek, şu anda freni patlamış kamyonj gibi yol alındığını ve duvara vurmak üzere olduklarını söyledi.

Öztürkler: Deport sayısı 2 binin üzerinde

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, "deport" olaylarının 2 binin üzerine çıktığını kaydederek, kaçaklar konusunda taviz olmadığını ve bu kişilerin ülkeden çıkarıldığını belirtti. Öztürkler, ülkeye girişlerde de yasaklamalar getirildiğini ifade ederek, bu konuda yaşanan süreci anlattı.

Muhaceret yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalıştıklarını ve otomasyon sistemi getireceklerini kaydeden Öztürkler, turist, öğrenci ve işçi kategorilerinde ayrım yapacaklarını belirtti. Öztürkler, güvenlik, önceden takip ve ülkeye girdikten sonra takibin daha kolay olacağını kaydetti. Öztürkler, nüfus sayımına da ihtiyaç olduğunu, bunu da belediye seçimleri sonrasında çağdaş anlamda bir çalışmayla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Domates 100 lira olacak

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ise “Bugün domates 30 TL’yken, belki de bu kış 100 TL olacakken, bunun sorumlusu sadece sizlersiniz” dedi.

Şahiner, Tarım Bakanı’nın fiyat denetimi yapacağına yönelik haberlere de değinerek, Bakan’ın market yerine tarlaya gidip, “üreticiyi hedef göstermek” yerine üreticinin girdi maliyetlerini incelemesi gerektiğini, maliyetlerin astronomik fiyatlara ulaştığını kaydetti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz ise, Milletvekili Şahiner’in konuşmasını eleştirerek, üretimin zor olduğunu ve girdi maliyetlerinin yükseldiğini kendilerinin de farkında olduklarını ve bu sıkıntıların önüne geçmek için, bütçe imkanları dahilinde ellerinde gelen tüm desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gelecek oturum 17 Ekim’de

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından, sorular kısmına geçildi.

Meclis Genel Kurulu, bir sonraki oturumunu 17 Ekim Pazartesi günü yapacak. Oturum saat 10.00’da başlayacak.

