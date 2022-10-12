Ülkelerine dönüyorlar

İstanbul- Esenyurt Belediyesi'nin “Gönüllü Geri Dönüş” projesi kapsamında dördüncü kafile olarak 3 ayrı bölgeye 57 Suriyeli daha yolcu edildi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar Esenyurt Belediyesi eski binasının önünden ülkelerine uğurlandı. Ülkesine dönen Suriyelilerin yaptıkları açıklamalar dikkat çekti. Ülkesine dönen Suriyeli göçmen Leman Abdulaziz Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden dolayı ülkesine döndüğünü belirterek “Suriye'de de hayat güzel değil. Savaş var. Burası güzeldi ama hayat şu an çok pahalı oldu. Kira nasıl ödenecek, meyve sebze her şey çok pahalı. O yüzden Suriye'ye gidiyorum. Çok memnunduk ama her şey çok pahalı oldu. Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı” dedi. Ablasını uğurlayan Nazmi Davut da “Ablamın eşi rahatsızdı. Burada çalışamadı. O Suriye'ye, ailesinin yanına döndü. Geçinemedikleri için o da Suriye'ye dönüyor. Bugüne kadar geçinebiliyorduk ama şimdi geçinemiyoruz. İş bulamıyoruz. Bu yüzden herkes gidiyor” diye konuştu. İmkanı olmadığı için okuyamadığını söyleyen Ömer Reşit ise “On yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada geçimimizi sağlamak için imkanımız yok. Burada çalıştık, yorulduk, yaşayamadık. Şimdi de ülkemize dönüyoruz. İmkanım olmadığı için okuyamadım. Çalışmaya mecbur kaldım. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

3 bin 500 Suriyeli gönderildi

Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Her vatandaşın kendi doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 3 bin 500'e yakın Suriyeli ülkesine gönderildi. Yaklaşık üç yıldır Esenyurt'taki Suriyeli misafirlerimizin gönüllü geri dönüşünü gerçekleştiriyoruz. Mecbur sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdir. Tabii kolay değil burada tutunabilmek. Doğru olan, ülkelerine dönebilmeleri. Biz de doğru olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

