Güvence verdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, savunma doktrininin Güney Kıbrıs’ın ihtiyaçlarını da karşıladığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre RİK’e röportaj veren Panayotopulos, saldırgan ve savaş yanlısı söylemlerin rahatsız edici olduğunu kaydederken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın silahlı kuvvetlerinin önleyici gücünün planlar yapanlar, topraklara göz koyanlar ve pratikte revizyonizm geliştirenlerin, karşılarında “istinat duvarı” bulacaklarının teminatı olduğunu belirtti.

Habere göre Panayotopulos, röportajında ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırması, İskenderiye Limanı’nın stratejik önemi ve Yunanistan’ın Türk tehditlerine karşı verdiği cevaptan bahsetti.

Panayotopulos, Yunanistan’ın Türk tehditleri karşısında iki eksende hareket ettiğini; bunlardan birinin savunma diplomasisiyle ve Yunanistan ile barış ve istikrar konusunda aynı anlayışta olan ülkelerle stratejik anlaşma imzalamak ve ittifak oluşturmakla ilişkili olduğunu kaydetti.

İkinci eksenin ise, yeni silah sistemleri tedarik etmek ve son yıllardaki ekonomik zorluklar nedeniyle oluşan boşlukları doldurmak olduğunu ifade eden Panayotopulos, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da söylediği gibi, Yunanistan’ın 40-50 senelik savaş gemilerini ve firkateynlerini yenilemesinin, Türkiye karşısında tehdit oluşturmadığını belirtti.

Panayotopulos, İskenderiye Limanı’nın stratejik önemine de değinerek, ilk defa Boğazların baypas edildiğini ve Türkiye’nin bu durumdan rahatsız olduğunu; ancak yatırımın bölge için önemli ekonomik faydalar getirdiğini söyledi.