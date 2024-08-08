Polis bunu aydınlatmalı

Gönyeli'de birlikte yaşadığı ev arkadaşını darp ettiği, zorla kaçırdığı ve 10 bin lirasını çaldığı iddia edilen Serhat Doğan şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün “soygun, şiddet kullanma tehditti ve ciddi darp” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

mahkemede olguları aktaran polis, olayın 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de zanlı ile B.U.’nun birlikte yasladığı evde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle ikametgahın salonu içerisinde B.U.’nun

boğazını sıktığını, yüzüne vurarak ciddi bir şekilde darp ettiğini, korkutup "bana para vereceksin" diyerek, zorla KH 557 plakalı araç içerisine bindirip, Girne'ye götürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının Girne’de kripto para cüzdanından aktardığı 7 bin 400 TL nakit parayı ATM cihazından, 2 bin 600 TL'yi ise İBAN numarası ile başka bir hesaba havale ettirerek toplam 10 bin TL alarak soygun suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve ses kayıtları olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

