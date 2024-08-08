Airpod işe yaradı

Ercan Havaalanı giden yolcu park alanı içerisinde içi para dolu çanta bulan Alman uyruklu Rumierz, leszek ve Rumierz Martin Leszek, polise teslim etmek yerine çaldı.

Çantanın sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıları tespit ederek, tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Polis, zanlıların 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Ercan Havaalanı giden yolcu park alanı içerisinde M.M.Ö.’ tarafından unutulan ve içerisinde 7 bin 50 ABD Doları, 10 bin TL, bir adet Apple marka Airpod kulaklık ve mesleki kimlik kartı bulunan kahverengi renk el çantasını çaldıklarını söyledi. Polis, olayın aynı gün kendilerine bildirildiğini, zanlıların da aynı gün tespit edilerek, haklarında tutuklama emri alındığını söyledi. Polis, sirkat edilen Apple marka airpod kulaklık sahibinin tespit etmiş olduğu sinyal sonucu ZVB068 plakalı araç içerisinde bulunduğunu açıkladı. Polis, aracı kiralayan Rumierz Martin Leszek’in huzurunda yapılan arama sonucu yolcu ve sürücü koltuğu arasında bulunan kapaklı bölüm içerisinde 10 bin TL, bir adet Apple marka Airpod kulaklık ve kahverengi renk el çantasının bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 7 bin 50 ABD dolarının henüz tespit edilemediğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

