İstanbul Bağcılar'da Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz, pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte hareket etmemiz lazım" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi Ebubekir Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışı ve ilçede başlanan dört kentsel dönüşüm projesi için düzenlenen yıkım törenine katıldı.

Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada deprem tehlikesine dikkat çekti. Kurum, şunları söyledi:

"Siyasetin, devlet görevinin en güzel yanı millete verdiğimiz sözleri tutmaktır. Bu görevlerde bulunan herkese, özellikle de belediye başkanlarına çağrım şudur. Seçim artık bitmiştir. Milletimiz kararını 31 Mart'ta sandıkta vermiştir ve bu karar tecelli etmiştir. Bu karar da başımızın üstündedir. Bakın seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine, İstanbul'un sorunlarına, Ankara'nın sorunlarına, İzmir'in sorunlarına yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır. Bu güzel şehrin, İstanbul'umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. * Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil, hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden, sürekli bahaneler duymayı değil, 'İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz, pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz, hep birlikte hareket etmemiz lazım."

