85 kilo portakal çalan 5 kişiye suçüstü

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyünde meydana gelen portakal hırsızlığıyla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

M.Z’ye ait narenciye bahçesinden 465 TL değerinde 85 kilo Valencia cinsi portakalı çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Topaloğluları, Hasan Topaloğluları, Hüseyin Topaloğluları, Hayriye Topaloğluları ve Cemaliye Topaloğluları dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 3 Temmuz tarihinde saat 13.00 sıralarında Mevlevi'de, Saldam 2 Petrol istasyonu arkasında M.Z.’nin kirasında bulunan 8 dönüm narenciye bahçesi içerisine izinsiz bir şekilde girerek 465 TL değerinde 85 kilo Valencia cinsi portakalı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü yakalandıklarını ve portakalların emare olarak alındığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

