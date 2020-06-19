909 bin TL’ye korkuluklar yenileniyor

Ülke genelindeki tüm yollardaki oto korkulukların tamiri için ihale açıldı

909 bin TL’ye korkuluklar yenileniyor
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Karayolları Dairesi sorumluluğundaki tüm yollarda hasara uğrayan oto korkulukların tamiri için ihaleye çıkıldı.
Karayolları Dairesi’nin ihalesine 1 Temmuz’a kadar teklif sunulabilecek.
İhale için ayrılmış toplam değerin 909 bin 290 TL olduğu ihaleye, 1., 2. ve 3. Sınıf teknik işler karnesi almış müteahhitler katılabilecek.
Tekliflerin, en geç 1 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması istendi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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