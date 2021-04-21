Açılım sürecek

Suna ERDEN

Kapalı devre sistemi kapsamında 15 Nisan’a hayata geçirilen turizm faaliyeti kısa sürede sektörün çarkının yavaş da olsa dönmesini sağladı.

Şu anda sadece 6 otelin hizmet verdiği kapalı turizm kapsamında 5 günde bin 300 kişinin istihdamı gerçekleşti.

Üst düzey tedbirlerle sürdürülen kapalı devre turizmde önümüzdeki hafta daha fazla yolcu gelmesi beklenirken, alternatif seçeneklerinde masada olduğu belirtildi.

Mayıs ayında aşı kartı ve çift PCR ile kapalı devre turizmine ek olarak alternatif bir modelin hayata geçirilmesi planlanırken, Turizm Bakanlığı sektörde daha fazla açılım olması için harekete geçti. Türkiye’den gönderilen 40 bin aşının bir kısmının turizm sektörü çalışanlarına uygulanması için talepte bulunduğunu ifade eden Turizm Bakanı Fikrti Ataoğlu, Diyalog’a yaptığı açıklamada gerekli temasları kurduğunu belirtti.

Aşılama için hareke geçildi

Bakan Ataoğlu, dünyaya bakıldığında ekonomisi büyük bir oranda turizme bağlı olan ülkelerin sektörü aşılamaya öncelik verdiğinin görüldüğünü söyledi.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta da turizmin ekonominin can damarı olduğunu belirterek, bazı rakamlar ortaya koydu.

Ataoğlu, 2018 yılında görevde olduğu dönemde turizm gelirlerinin bütçedeki açığın 980 milyon dolarlık kısmını kapattığını açıkladı.

Ataoğlu, son bir yılda pandemi nedeniyle kapanan turizm sektörünün ülke ekonomisinde bir milyar dolardan fazla bir kayba neden olduğunu söyledi.

Sadede turizmin değil, sektöre bağlı olan birçok işletmenin de ekonomik açıdan dar boğaza girdiğini ifade eden Ataoğlu, “Bunun farkındayız. Bu nedenle sektörle ilgili etkin adımlar atıyoruz. Şimdi Türkiye’den gönderilen 40 bin aşı için de harekete geçtik. Aşıların bir kısmının turizm sektörüne uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunduk” dedi.

Bakan Fikri Ataoğlu, arzularının tüm ülke insanının aşılanması olduğunu ancak turizm sektörünün canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Güney hakkımızı vermiyor

Ülkedeki aşılanma oranının şu anda yüzde 17 olduğuna dair kendisine bilgi verildiğini kaydeden Ataoğlu, “Türkiye bize yardım ediyor. Anavatana teşekkür ediyorum. Gelen aşıları kullandık ancak Güney Kıbrıs’a gelen ve bizim payımıza düşen aşıları alamadık. Eğer alsaydık aşılama oranı şimdi daha fazla olacaktı” şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) güneye gönderdiği aşıların yüzde 25’inin Kıbrıslı Türklerin hakkı olduğunu, ancak sadece yüzde 10’nun verildiğini belirtti.

İki haftada bin 300 istihdam



Bakan Ataoğlu, 15 Nisan’da hayata geçirilen kapalı devre turizmiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, kapalı devre turizmi sayesinde bin 300 kişinin istihdam edildiğini açıkladı.Ataoğlu, bu bin 300 kişinin ailelerinin de hesaba katılması halinde 3 bini aşkın kişinin sektörden yararlandığını söyledi.Kapalı devre turizminin en üst seviyede alınan tedbirlerle sürdürüldüğünü kaydeden Fikri Ataoğlu, “Gelen yolcu önce Türkiye’de PCR testi yapıyor. Sonra Ercan Havaalanı’nda en sonunda da kalacağı otelde teste tabi tutuluyor.Bu kişiler üç PCR testinin yanı sıra kaldığı süre zarfında otelden ayrılmıyor. Süreleri bitince de direkt havaalanına gidiyor. Otel çalışanları da yolcular gittikten sonra 4 gün boyunca otelde kalıyor, PCR testi yaptırdıktan ve test sonucu çıktıktan sonra dışarı çıkabiliyor” dedi.Bakan Ataoğlu, önümüzdeki hafta daha fazla yolcu beklendiğini, önlemlerin üst seviyede devam edeceğini vurguladı.

Mayıs ayında alternatif açılım

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, amaçlarının turizme biraz daha ivme kazandırmak olduğunu belirterek, mayıs ayı planını açıkladı.

Ataoğlu, mayıs ayında aşı kartı ve çift PCR ile kapalı devre turizmine ek olarak alternatif bir açılım yapmayı planladıklarını, Sağlık Üst Kurulu’na sunduklarını ve cevap beklediklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu, şunları söyledi:

“Mayıs ayında aşı kartı ve çift PCR ile turizmde farklı bir açılım yapmayı planlıyoruz. Kapalı devre turizmi devam edecek. Mayıs ayındaki açılımda ülkeye seyahat acenteleri yoluyla gelen yolcuların otel dışına çıkması öngörülüyor. Tabi bu yolcular rehberler eşliğinde gezebilecek. Belirlenen yerlere gidebilecek. Bu konuda rehberler bilgilendirilecek.

Bu açılım aşı kartı ile gelenlere yönelik olacak. PCR testi ile gelenler kapalı devre turizmi kapsamında ülkeye alınacak.

Biz mayıs ayı için hazırız. Planımızı yaptık ve Sağlık Üst Kurulu’na sunduk. Cevap bekliyoruz.

Herkes kurallara uymalı

Bakan Ataoğlu, esnafın iş yerine gelen insanların kaydını aldığını, kurallara uymaya çalıştığını ancak iç bulaşın arttığını söyledi. Bakan Ataoğlu, “Vatandaşlarımıza çağrım maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaları, tedbirleri elden bırakmamalarıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 10:26