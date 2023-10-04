Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs adasının en gözde yeri olan tarihi Girne Antik Limanında restorasyon çalışmalarının uzamasından dolayı mağdur olan işletme sahipleri, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle eylem kararı aldı. İşletme sahipleri tarafından imzalanan ortak bildiride, limanın tam olarak hizmete girmesi sonrasında iş yerlerini açmayacakları belirtildi.

Limanın 30 Mayıs’ta teslim edileceği, mağdur olan esnafa kredi sağlanacağı, ayrıca sosyal yatırımların devlet tarafından karşılanacağı yönünde sözler verildiğini vurgulayan işletme sahipleri, bu sözlerin hiçbirinin tutulmadığına dikkat çekti. İşletmeciler 25 imzalı bir bildiri yayınlayarak hükümete “şimdi de biz açmıyoruz” mesajı verdi.

Verilen sözler hatırlatıldı

İşletmelerden yapılan ortak açıklamada şunlar ifade edildi:

“Turizm Bakanlığının antik liman içerisinde yapmış olduğu altyapı ve restorasyon çalışmaları neticesinde işletmeciler olarak bizlerle yapılan toplantılarda, her zaman üzerine basa basa vurgulayarak haklarımızın aynen kalacağı sözleri verilmişti. Bize verilen sözler şunlardı:

1-Her işletmeye sorgusuz sualsiz kredi.

2-Her işletme önüne pergola.

3-Yürüyüş yolu (eski asfalt yol yürüyüş yolu) aynen kalacak.

4-Aralık 2022’de hibe 5-Şubat 2023’de hibe.

6-30 Mayıs 2023’te teslim (eğer teslim edilmezse zarar ziyan ödeneği).

7-Kapalı olduğumuz sürece SSD VE IHT dairesi ödemeleri yapılacak.

8-Hiçbir işletme metrekare kaybı yaşamayacak.

Ancak gelinen noktada verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığından dolayı 25 işletme olarak limandaki işyerlerimizi açmama kararı almış bulunuyoruz. Bu bağlamda Turizm Bakanlığı’nın gereğini yapmasını bekliyoruz. “

Faaliyete geçmeyeceğini bildiren işletmeler şunlar:

1-Six Brothers Restoran

2-Martı Restoran

3-Bohemian Butik

4-Eşref Düzce

5-Moda Offlince

6-Harbour Cafe

7-Midpoint

8-To Limani

9-Carop Restoran

10-Hokkabaz Bar

11-Cafe 34

12- Kıymet Canlıbalık Restoran

13-Aydın Canlıbalık Restoran

14-Tripity Restoran

15-Setfish Restoran

16-Four Seasonal Restoran

17-Marabou Restoran

18-Nargilem Cafe

19-Harbour Souvenir

20-Hürdeniz Sushi

21-Brew Cafe

22-Hürdeniz Restoran

23- The Harbour Clup

24-Cafe Chimera

25-Kıbrıs Evi Restoran