Ömer KADİROĞLU
Kıbrıs adasının en gözde yeri olan tarihi Girne Antik Limanında restorasyon çalışmalarının uzamasından dolayı mağdur olan işletme sahipleri, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle eylem kararı aldı. İşletme sahipleri tarafından imzalanan ortak bildiride, limanın tam olarak hizmete girmesi sonrasında iş yerlerini açmayacakları belirtildi.
Limanın 30 Mayıs’ta teslim edileceği, mağdur olan esnafa kredi sağlanacağı, ayrıca sosyal yatırımların devlet tarafından karşılanacağı yönünde sözler verildiğini vurgulayan işletme sahipleri, bu sözlerin hiçbirinin tutulmadığına dikkat çekti. İşletmeciler 25 imzalı bir bildiri yayınlayarak hükümete “şimdi de biz açmıyoruz” mesajı verdi.
Verilen sözler hatırlatıldı
İşletmelerden yapılan ortak açıklamada şunlar ifade edildi:
“Turizm Bakanlığının antik liman içerisinde yapmış olduğu altyapı ve restorasyon çalışmaları neticesinde işletmeciler olarak bizlerle yapılan toplantılarda, her zaman üzerine basa basa vurgulayarak haklarımızın aynen kalacağı sözleri verilmişti. Bize verilen sözler şunlardı:
1-Her işletmeye sorgusuz sualsiz kredi.
2-Her işletme önüne pergola.
3-Yürüyüş yolu (eski asfalt yol yürüyüş yolu) aynen kalacak.
4-Aralık 2022’de hibe 5-Şubat 2023’de hibe.
6-30 Mayıs 2023’te teslim (eğer teslim edilmezse zarar ziyan ödeneği).
7-Kapalı olduğumuz sürece SSD VE IHT dairesi ödemeleri yapılacak.
8-Hiçbir işletme metrekare kaybı yaşamayacak.
Ancak gelinen noktada verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığından dolayı 25 işletme olarak limandaki işyerlerimizi açmama kararı almış bulunuyoruz. Bu bağlamda Turizm Bakanlığı’nın gereğini yapmasını bekliyoruz. “
Faaliyete geçmeyeceğini bildiren işletmeler şunlar:
1-Six Brothers Restoran
2-Martı Restoran
3-Bohemian Butik
4-Eşref Düzce
5-Moda Offlince
6-Harbour Cafe
7-Midpoint
8-To Limani
9-Carop Restoran
10-Hokkabaz Bar
11-Cafe 34
12- Kıymet Canlıbalık Restoran
13-Aydın Canlıbalık Restoran
14-Tripity Restoran
15-Setfish Restoran
16-Four Seasonal Restoran
17-Marabou Restoran
18-Nargilem Cafe
19-Harbour Souvenir
20-Hürdeniz Sushi
21-Brew Cafe
22-Hürdeniz Restoran
23- The Harbour Clup
24-Cafe Chimera
25-Kıbrıs Evi Restoran