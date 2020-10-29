İhbar doğru çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün aldığı bir bilgi ışığında harekete geçen Narkotik Şube ekipleri, kiralık bir araçta yaptığı aramada 8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, araç sürücüsü Gökhan Doğan’ı tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Cüneyt Arkın, 27 Ekim 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Arkın, zanlıyı Gazimağusa’da kiralık bir araç içerisinde tespit ettiklerini, yapılan arama sonucunda, poşet içerisinde 8 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Arkın, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.