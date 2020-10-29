James Bond gibi

Suna ERDEN

KKTC polisi, ünlü İngiliz ajan filmi James Bond’u andıran bir olayı ortaya çıkardı. Olayın kahramanı; eşiyle boşanma aşamasında olan Hakan Günsay. Eşinin aracına gizlice takip cihazı yerleştiren ve Samsung marka cep telefonuyla gittiği her yeri adım adım izleyen Hakan Günsay, polisin takibi sonucunda yakayı ele verdi.

Duruşmada aktarılan iddiaya göre; Hakan Günsay, boşanma aşamasında olduğu eşinin aracına takip cihazı yerleştirdi ve kendi cep telefonuna yüklediği bir programla gittiği her yeri takip etmeye başladı. Bir süre sonra bu durumu fark eden eşinin polise şikâyette bulunması üzerine tutuklanan Günsay "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm ve nereye gittiğini öğrenmek için takip cihazı koydum" dedi.

'Leşini sererim'

Soruşturmayı yapan polis, Hakan Günsay’ın 2020 yılı Ekim ayı içerisinde ayrılma aşamasında olduğu eşi M.G.'nin aracının yolcu koltuğu döşemesi içerisine araç takip cihazı yerleştirdiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının 27 Ekim 2020 tarihinde eşinin kullanımında bulunan aracın içerisinden

Samsung Galaxy C9 Pro model cep telefonunu zorla aldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının telefonunu geri almaya çalışan eşine hitaben 'Leşini sererim' demek sureti ile tehdit ettiğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde takip cihazı ile ilgili olarak "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm ve nereye gittiğini öğrenmek için koydum" dediğini aktardı.

Polis, zanlının telefonu almasıyla ilgili ise "O benim telefonumu aldı bende onun telefonunu aldım" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Telefondan takip etti

Polis, zanlının takip cihazı taktıktan sonra eşinin amcası olan M.K.'a ait laptoptan izleme yaptığı yönündeki iddia üzerine, M.K.'ya ait evde arama yaptıklarını takip sistemi ile ilgili bir program tespit edilmediğini ve temin edilen bir tanık ifadesi sonucu takip işleminin zanlıya ait cep telefonundan yapılmakta olduğunun öğrenildiğini anlattı.

Polis, zanlının yapılan tespit üzerine "Korktuğum için size yalan söyledim, eşimi kendi telefonumdan takip ediyorum" diyerek kendisine ait Samsung Galaxy Note 5 marka telefonda bulunan programı gösterdiğini ve telefonun emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme, bir kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 7 bin 500 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Mahkeme, ayrıca zanlının ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması yönünde de direktif verdi.