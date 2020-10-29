‘İhtiyacım vardı’

Lefkoşa’da Okmar 2 isimli marketten 163 TL değerindeki ürün ve eşyayı sırt çantasına koyup çalmaya kalkışan Chiama Alkahtani’nin (24) kısa sürede yakalandı.

Çaldıklarıyla birlikte marketin park yerine kadar gitmeyi başaran zanlı güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Durum polise bildirilirken, olay yerine giden ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Polis çalınan ürünleri zanlının sırt çantasında bulurken, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkardı.

Zanlı 163 TL’lil ürün çaldığı için 5 bin lira teminat yatırmak zorunda kaldı.

Son derece üzgün olan Chiama, ihtiyaçlı olduğunu, ancak büyük bir hata yaptığını belirterek özür diledi.

Sırt çantasına koydu

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Chiama Alkahtani’nin 27 Ekim 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan Okmar 2 isimli marketten 163 TL değerinde çikolata, giyim eşyası ve mutfak aleti çaldığını ve sırt çantasının içerisine koyup parasını ödemeden çıktığını anlattı.

Polis, zanlının park alanı içerisinde market görevlileri tarafından tespit edilip, polise şikâyette bulunması üzerine tespit edilip gözaltına alındığını söyledi. Polis, çalınan eşyaların zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ve üniversite 3.sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.