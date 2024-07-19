Adıgüzel arkadan vurdu

Ergün YAHAT

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 7 yaşındaki Samir İsmail Navruz’un bacağı kırılırken, Adıgüzel Yıldız kısa sürede taburcu edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Adıgüzel Yıldız (E-70) yönetimindeki RH 693 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere geldiği için duran Galibe İyican Kont (K-48) yönetimindeki MG 391 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Savrulan MG 391 plakalı araç da o esnada önünde çemberi dönmekte olan araçlara öncelik vermek için duran Ali Kahraman (E-19) yönetimindeki GF 266 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RH 693 plakalı araç sürücüsü Adıgüzel Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan Samir İsmail Navruz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Samir İsmail Navruz’un sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, her iki şahıs da taburcu oldu.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:43