Tek kapı olmaz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Rum Ulusal Konseyinde, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin tatar’ın, haspolat sınır kapısının açılması yönündeki önerisi ele alındı.

Rum basın haberlerine göre, Ulusal Konsey üyeleri, sadece haspolat’ın açılmasına karşı çıktı ve birden fazla kapı açılmasına yönelik Rum önerisini destekledi.

Politis “Eskisinin Aynısı… Bütün Umutlar Guterres’te” başlıklı haberinde, Nikos Hristodulidis’in Konsey üyelerine Kıbrıs Türk tarafının “3D” diye nitelediği doğrudan ticaret, direkt uçuş ve Kıbrıslı Türk yetkililerin yurtdışında doğrudan temaslarında ısrar ettiğini, Rum yönetiminin ise bunlara karşı olduğuna dair “bilinenleri” anlattığını yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin “tokat nitelikli" rapor taslaklarından sonra ve çıkmazı aşma çabasının geleceğine dair herhangi bir işaret olmadan görev süresi sona yaklaşan Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in raporunu sunması öncesinde Kıbrıs sorununun "kaygan" zeminde olduğuna dikkat çekti.

“3D egemen eşitliğe tekabül eder”

Habere göre Hristodulidis, Türk tarafının “3D” diye nitelediği doğrudan ticaret, direkt uçuş ve yurtdışında doğrudan temas taleplerini “ egemen eşitliğe tekabül ettiği ve tanınma anlamına geleceği için kabul etmediklerini söyledi.

Haberde KKTC’deki eski Rum malı alım-satımları konusunun da ele alındığı Konsey toplantısında Hristodulidis’in “gasp” diye nitelediği bu uygulamada “sorumluluk taşıyanların cezalandırılması” yönündeki tedbirler hakkında da bilgi verdiği kaydedildi. Letimbiotis “meşruiyet, insan hakları ve adalet meselesi” diye nitelediği bu konuyu Rum yönetiminin “hiçbir şekilde politize etmediğini” öne sürdü.

Gazete DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Kıbrıs sorunundaki durumu “kritik” diye niteleyerek “çıkmazın kaldırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için Rum tarafınca diplomatik inisiyatifler alınması gerektiğine" işaret ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da müzakerelerin yeniden başlamasına dair üç öneri sundu. Kıbrıs sorununun uzlaşılmış zemininde sebat edilmesi gereği, Guterres Çerçevesi konusunda net tavır ortaya konulması ve müzakere kazanımlarının korunması ve Türkiye’nin diyaloğa dönmesi için teşvik yaratacak, kırmızı çizgileri olması kaydıyla bölgedeki enerji ile ilgili gelişmeleri de içeren bir olumlu ajandayla ilgili öneriler, “durumu daha da karmaşıklaştırır” gerekçesiyle Konsey’in büyük çoğunluğu tarafından reddedildi.