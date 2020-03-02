Adımlar sağlık için atıldı

-Kanser Araştırma Vakfı’nın düzenledi 17. Orkide yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bufavento Restaurant-Taşkent Piknik alanı arasında gerçekleşen Orkide Yürüyüşüne, ülkenin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Kanserle savaşmanın ve farkındalığın öneminin irdelendiği organizasyonda yediden yetmişe ve birçok milletten insanın katıldığı, bol güneşli, keyifli bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşanan üzücü olay ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de şehit olan askerlerden dolayı etkinlikteki dans gösterisi ve eğlenceler iptal edildi. Telsim, Lemar, Özerlat, Big Rent Trading Bigi box ve Play FM Sponsorluğunda düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir KKTC’deki kanser problemini aydınlatma amaçlı araştırmalarda ve bu alanda bilim insani yetiştirmek için sağlanan burslarda kullanılacak.