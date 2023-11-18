Adları hep yaşayacak

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak ve şampiyonların adlarını yaşatmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 2 milyon 250 bin TL gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne takdim edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Spor Kulübü yöneticileri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile bir araya geldi.

LTB Başkanı Harmancı, bu yıl düzenlenen maratonda sadece Lefkoşa’nın değil, memleketin söz verip tek yürek olduğunu ve binlerce kişinin gönlünden çıkan bu sözün 22 Ekim’de tutulduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Başkan Harmancı, “Bu ödev burada bitmiyor. Maraton eğitim kampüsünün ilk adımını attı. Tüm sponsorlarımız ile halkımıza çok teşekkür ederim. LTB olarak bu sürece sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim dernekle birlikte olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Karakaya: Dayanışmanın en büyük örneklerinden biri

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da maraton günü toplumsal dayanışmanın en büyük örneklerinden birisinin yaşandığını kaydederek kampüsü yapmak için gelen insanların kafasındaki en önemli konu çocuklarımız ve kayıplarımızın adaleti olduğuna vurgu yaptı.

