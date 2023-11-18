Ülke için elzem

Maliye Bakanı Özdemir Berova, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa tasarısının yasallaşmasının, hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

Bakan Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ile Genel Sekreter Halil Okur’u kabul ederek, görüştü.

Verilen bilgiye göre, görüşmede KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, ziyaret sebeplerinden en önemlisinin, Meclis komitesinde görüşülmekte olan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” olduğunu belirterek, söz konusu yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasının hem finansal sistemde bankalar için hem de ülke için önemli ve elzem olduğunu kaydetti.

Önal; “Uluslararası standartlara uygun, kara para, suç gelirleri ile mücadele etme imkânları sağlayacak söz konusu yasa tasarısına hepimiz çok emek verdik. Sizin de desteklerinizle en kısa zamanda hayat bulmasını istiyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Berova da, 2014 yılından itibaren gündemde olan ancak hayat bulamayan suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa tasarısının yasallaşmasının, hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

Söz konusu yasanın AB’nin ilgili regülâsyonları çerçevesinde hazırlandığına da dikkati çeken Berova, bütçe görüşmelerinin ardından öncelikli yasalardan biri olduğunu belirtti.

Berova, KİÜ heyetini kabul etti

Öte yandan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) heyetini kabul etti.

Kabulde, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalın Kılıç, Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Niusha Eivazzadeh ile KKTC Tanıtım Birimi Sorumlusu Filiz Çakar, Bakan Berova’ya üniversitenin çalışmalarını aktardı.