Adana'da bulunan Başbakan Ünal Üstel dün İskenderun’a geçti.

Başbakan Üstel, eşi Zerrin Üstel ve beraberindeki heyet, İskenderun Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı yerleşkesi içerisine kurulan Şampiyon Melekler Köyü’nde yaşayan depremzedeleri ziyaret etmek amacıyla dün İskenderun’a gitti.

Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyareti öncesi Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti.

Başbakan Üstel'e KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Durali Güçlüsoy, Başbakan Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer eşlik ediyor.

Başbakan Ünal Üstel, “Başımız ne zaman darda olsa Türkiye hep yanımızda olmuştur. Deprem döneminde de biz Türkiye’nin yani milletimizin yanında olduk. Bizler tek bir milletin iki devleti olarak, et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz kardeşleriz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir. Derdimiz birdir. Tasamız birdir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ve beraberindeki heyet, İskenderun Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı yerleşkesi içerisine kurulan Şampiyon Melekler Köyü’ne yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

