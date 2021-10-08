Yılmaz YAKAR

“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021”in seçkin gözlemci günü dün Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde gerçekleştirildi.

Tatbikat, Afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık/kurum/kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile 15.00-17.00 saatleri arasında icra edildi.

Tatbikat, ülkedeki, Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, bu gibi hallerde iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021” seçkin gözlemci gününü; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğg. Taner Uysal, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Kemal Balta, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı, bazı milletvekilleri, diğer askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar izledi.

Tatbikat, arama kurtarma sergisi, mobil ünitelerin ve kabul merkezinin gezilmesinin ardından, sahra mutfağında pişen yemeğin yenilmesi ile son buldu.

