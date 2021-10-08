Hükümete tepki büyük

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk toplantısını denetim gündemiyle dün yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.15’te toplandı.

1 Ekim’de törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle pazartesi günü yapması gereken ilk toplantıyı yapamamıştı.

Muhalefet milletvekilleri Genel Kurulda güncel konuşma yaptı. Zaman zaman muhalefet ve hükümet kanadından seslerin yükseldiği Genel Kurulda gündeme getirilen konuların başına erken seçim, UBP kurultayı, akaryakıt zammı gibi konular vardı. Muhalefet vekilleri hükümetin yok hükmünde olduğunu savunarak en erken zamanda seçime gidilmesi yönünde görüş belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk olarak bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Tezkereler bilgiye sunuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Koral Çağman’ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevkiine Koral Çağman’ı atamasıyla ilgili tezkere Genel Kurul’da okutulup bilgiye sunuldu.

Tezkerenin okutulup bilgiye getirilmesine muhalefet kanadı gülerek tepki verdi. CTP milletvekili Teberrüken Uluçay yerinden söz alarak tezkerenin içeriğinin düzeltilmesini istedi, bu haliyle kayıtlara geçmesinin doğru olmadığını belirtti.

Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Yeniden Doğuş Partisi’nden istifasını içeren tezkere, KKTC ile TC hükümetleri arasındaki kredi anlaşmasıyla ilgili tezkere ve Başbakanlığın mali yılı bütçe uygulanma sonuçlarıyla ilgili tezkere de okutulup milletvekillerin bilgisine getirildi.

Vekillerin konuşmalarından ilginç başlıklar

Cumhuriyet Meclisinde güncel konuşma yapan muhalefet milletvekillerinin konu başlıkları ise oldukça ilginçti. O konu başlıklarından bazıları şu şekilde oldu:

TDP milletvekili Zeki Çeler, Genel Kurulda “Koltuk Uğruna Ülkeye Verdiğiniz Zarar”

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan “Zarfı Boş, Kendi Boş Azınlık Hükümetinin Alamet-i Farıkası”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale R. Rogers de, “Kıbrıslı Türklerin İzolasyonuna İzolasyon Katan Cumhurbaşkanlığı ve Azınlık Hükümeti”

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Guguk Kuşu Azınlık Hükümetinin Hukuk Dışı Çok Oluşları”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19 ile Mücadelede Hükümetin Yetersiz Aşılama Politikası”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Ülke Şantiye Alanına mı Çevrildi Enkaza mı?”

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit, “Öğretmenlik Tayin-Terfi Sınavları ve Eğitim”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, “Kuzuların sessizliği”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “3 Ay Sonra Meclis ve Azınlık Hükümeti”

Konuşmaların ardından yazılı soruların da okunmasıyla birleşim sona erdi.

Meclis Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.