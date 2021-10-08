‘Et ve tırnak gibiyiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muhtarlar Federasyonu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yer alan kabulde, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve konuk muhtarlara, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz eşlik etti.

Tatar, devletten devlete yakın ilişkilerin muhtarların için de olmasının değerli olduğunu işaret ederek, muhtarların halkı temsil ettiğini, 38 bin üyeye sahip federasyonun selamını almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki bağları, muhabbetin, gönül birliğinin önemli olduğunu, tarihten gelen bağların ileriye taşınmasıyla var olduklarını vurgulayan Tatar, “Bu bağların koparılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Darbaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerine yaptığı yardımlar ve verdiği destek yanında kabul için teşekkür etti.

Özünal: Bizi kimse ayıramaz

Özünal da, KKTC ve Cumhurbaşkanlığında olmaktan şeref duyduklarını, Kıbrıs Türk halkı ile et ve tırnak gibi olduklarını ve kimsenin kendilerini ayıramayacağını vurguladı.

Özünal, “Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçmekle isabetli karar verdiğini” ifade ederek, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkına daha çok hizmetler vereceğine inanç belirtti.

Saner’den Tatar’a 46’ncı yıl ziyareti

Öte yandan Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Saner, UBP’nin 46. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a vefa ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Saner ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin 46. yıl dönümünde eski genel başkan Tatar’ı ziyaret edip, hem vefa hem de teşekkür etmek için huzurunda olduğunu söyledi.

Saner, KKTC’nin teminatı olarak kabul ettikleri UBP’yi, Tatar’dan aldıkları noktadan daha ileriye taşımak için büyük bir çabayla çalıştıklarını kaydetti.

Ersin Tatar da, çok anlamlı bir ziyaret olarak nitelediği ziyaretten ötürü Saner’e teşekkür etti.

Girne’de kongre açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İç Hastalıkları Derneği’nin Girne’de gerçekleşen 23’üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin açılışına katıldı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kongrede yaptığı konuşmada, sağlık sisteminde de Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi desteğinin bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her daim Kıbrıs Türk sağlık sisteminin yanında olduğunu kaydetti.