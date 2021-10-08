Başkanlar eve döndü

Raif UZKAN

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin geçtiğimiz çarşamba günü Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde başlattığı çadır eylemi, Mehmetçik İmar Planı’nın hayata geçmesi ile ilgili Birleşik Kurulun toplanma kararı alması nedeniyle sonlandırıldı.

Başkan Sarıçizmeli ve eylemde kendisine destek veren Lefke, Geçitkele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanları Bakanlık Bahçesindeki basın toplantısında yer aldı.

Cemil Sarıçizmeli, yorucu ve sinirlerin gerildiği bir sürecin geride bırakıldığını, Birleşik Kurul toplantısının önümüzdeki Salı günü saat 11.00’de planlandığını aktardı.

Başbakan Ersan Saner’in söz konusu toplantı çağrısının yapılabilmesine son ana kadar karşı durduğunu anlatan Sarıçizmeli, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun yetkisini kullanarak ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a talimatı vererek, toplantının önünü açtığının altını çizdi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, hiçbir siyasi dertleri olmadan sürece katkı yapmış olduklarını ve sonucun olumlu olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Lefke Belediye Başkanı Azizi Kaya da, İmar Yasası’nın 1989’da geçmesine rağmen ondan 2 yıl sonra hayata geçmesi gereken Ülkesel Fiziki Planın tam 26 yıl sonra yapılabildiğini hatırlatarak, tüm ülkede imar planlarının ortaya çıktığını fakat henüz hepsinin yürürlüğe girmediğini aktardı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, planlı yaşamanın herkesin hedefi olması gerektiğini ve imar planlarının merkezi hükümetlerce de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Eyleme destek veren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, dört belediye başkanının 8 gün boyunca Bakanlık Bahçesinde çadır eyleminde olmasını “utanılacak bir olay” olarak niteledi ve ülkede sağlıktan eğitime turizmden ekonomiye her şeyin planlı yürümesi gerektiğini belirtti.