‘Aynı yoldayız’

Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla başlattığı ziyaretler kapsamında, 3. Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ersan Saner’e UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Saner, ziyarette yaptığı konuşmada 11 Ekim 1975 yılında kurulan partinin bu yıl 46. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını kaydetti ve bu kapsamdaki ilk ziyaretlerini Eroğlu’na gerçekleştirdiklerini söyledi.

“UBP sizin de bize öğrettiğiniz üzere KKTC’nin teminatı olan ve KKTC’yi daha ileriye taşımak için bütün gücünü ortaya koyan bir parti” diye konuşan Saner, geçmişe bakıldığında yoğun icraatların hep UBP’nin iktidar olduğu dönemlerde geçekleştirildiğinin görüldüğünü ve bu icraatların gerçekleştirilmesinde en önemli aktörün 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğunu dile getirdi.

Eroğlu: UBP KKTC’nin teminatıdır

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eroğlu, son zamanlardaki gelişmeleri, çatışmaları, dil kavgalarını, bazı yorum ve söylemleri gördükçe UBP’nin KKTC’yi kuran parti olarak KKTC’nin teminatı olduğunu ve KKTC’nin yaşatılmasını da üstlendiğinin fark edildiğini kaydetti.

Türkiye’den gelen muhtarlar Saner ile görüştü

Öte yandan Saner, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Başbakanlıktaki kabulde KKTC Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz da hazır bulundu.

Açıklamaya göre, Saner, Türkiye Muhtarlar Federasyonu heyetini KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, demokrasilere bakıldığı zaman yerel yönetim anlayışı ve hizmetlerin ülkeye yayılmasında muhtarların duruşu ve etkiledikleri vatandaş sayısının siyasilere göre çok daha fazla önem arz ettiğini ifade etti.

Özünal da yavru vatanı çok sevdiklerini belirtti.

Saner: İskele ve Karpaz daha da gelişecek

Bu arada Ersan Saner önceki gece UBP İskele-Karpaz örgütleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Ersan Saner, “Kurultayın birlik beraberlik bozulmadan, en doğru kararla tamamlanacağına, sağ duyunun galip gelerek ülkenin önünün tıkanmayacağına emin olduğunu” söyledi.

Saner, “Yeni projelerle İskele ve Karpaz’ın daha da gelişeceğini” vurguladı.