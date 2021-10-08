Sorunlar bire bir tartışıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre; ziyarette, KKTC’deki sanayi sektörünün ve organize sanayi bölgelerinin durumu ele alındı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan, teknik bir heyet ile KKTC’ye gelip, organize sanayi bölgelerini yerinde incelemek ve sanayiciler ile görüşerek, karşılaşılan sorunları birebir tespit etme şansı bulduklarını ifade etti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, göreve geldiği günden beridir en çok üzerinde durduğu konulardan birinin mevcut OSB’lerin temizliği ve sorunlarının giderilmesi olduğunu belirtip, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.