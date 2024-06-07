Ağaçlar küle döndü

Çınarlı köyünün güneydoğusunda önceki gün çıkan yangının bilançosu açıklandı. Yangında kızılçam, selvi, zeytin, harnup ağaçları, biçilmemiş arpa, buğday ile balya ve anızların küle döndüğü belirtildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın sonucunda 2 bin dönüm alan içerisindeki 120 dönüm dağlık alanda bulunan kızılçam, selvi, zeytin ağaçları; 50 dönümlük dere yatağı içerisindeki kızılçam, selvi, zeytin ve harnup ağaçları, maki bitki örtüsü; henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen 1830 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa-buğday, miktarı henüz tespit edilemeyen rulo balya ve anızlar yandı.

Vadili bölgesinde de yangın çıktı

Bu arda Vadili bölgesinde de önceki gün yangın çıktı. Polis bültenine göre, Vadili köyünün batısındaki çöplükte meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 160 dönüm anız, 40 dönüm kuru ot, 10 dönüm biçilmiş arpa ve yaklaşık 200 adet çam ile akasya ağaçları zarar gördü. Saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.