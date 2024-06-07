Türkiye’den helikopter geldi

Hüseyin ÇİÇEK

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık arazide dün öğleden sonra yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk etapta itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Yangın bölgesinin tepelik olmasından dolayı alevlere müdahale zorlaşırken, havadan müdahale için Türkiye’den 2 helikopter geldi. Tüm ekiplerin seferber olması sonucu yangın saat 20. 30 sıralarında söndürüldü.

Bundan 2 yıl önce büyük bir yangın faciasının yaşandığı Mersinlik-Tatlısu bölgesinde dün yine alevler ağaçları yuttu.

Ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk etapta itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Ancak bölge tepelik olduğu için karadan itfaiye araçlarının alevlere ulaşması mümkün olmadı.

Çam ağaçlarıyla dolu olan bölgedeki yangının büyümesi üzerine panik yaşandı.

Yangını söndürme çalışmaları için halktan da destek istendi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu-Mersinlik arasında çıkan orman yangınına müdahale için yardım çağrısı yaparken, insan desteğine ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bölge belediyelerine ait su tankerleri, sivil halk da yangın söndürme çalışmalarına katkı koymaya çalıştı.

Karadan müdahalede bulunan ekiplerin arazi şartlarından dolayı alevlere ulaşamaması üzerine Türkiye’den gelen iki helikopterle havadan müdahale başladı.

Kötüye giden durum havadan müdahaleyle iyiye gitmeye başladı. Ekiplerin seferber olması sonucu saat 15.00 sıralarında çıkan yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Devletin zirvesi bölgedeydi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve diğer yetkililer yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Daha önce facia yaşanmıştı

Mersinlik'te 21 Haziran 2022'de de yangın çıkmış ve tüm çabalara rağmen günlerce kontrol altına alınamayan yangın 25 Haziran 2022 akşamı yağan yağmurun da katkısıyla söndürülebilmişti.