Ağır suça ağır ceza

Suna ERDEN

Taşucu-Girne seferini yapan Via Mare isimli yük ve yolcu gemisine gerçekleştirilen Kaptan Köşkü operasyonunda ülkeye 2 kilo Metamfetamin ve 9 adet silah ithal ettikleri tespit edilen gemi kaptanı Akın Barut ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Barut 9 yıl, Ünsal 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanıkların 2 Aralık 2021 tarihinde Girne Turizm Limanından, KKTC'ye, 2 kilo Methamphetamine türü uyuşturucu ithal ettiklerini söyledi.

Yargıç, sanık Akın Barut’un ayrıca 1 Ağustos 2021’de Girne Limanından 500 gram daha ülkeye Methamphetamine ithal ettiğini açıkladı. Yargıç, her iki sanığın ülkeye 9 adet silah ithal ettiklerini de belirtti.

Uyuşturucu suçlarının mahkemelerin gündeminde oldukça geniş yer kapladığına değinen Sağer,

3 davadan birini oluşturduğunu açıkladı.

Yargıç, ithal suçlarının ülkedeki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük bir sekte vurduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanıklardan Barut’un Girne Turizm Limanı’ndan birkaç kez uyuşturucu ve silah ithal ettiğine değinerek, limanda güvenliğin artırılması gerektiğini belirtti ve yetkililere çağrıda bulundu.

Ağır ceza yargıcı, limandaki güvenliğin artırılması için teknolojiden faydalanılması gerektiğini de belirtti.

Sanıkların suçtaki rollerine göre değerlendirme yaptıklarını ifade eden yargıç, Ahmet Ünsal’ın Akın Barut’un talimatıyla hareket etmiş olmasını, ithal suçunu bir kez işlemesini değerlendirerek, daha az ceza vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

Yargıç, Barut’tun birden fazla kez ülkeye uyuşturucu ithal etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Yargıç, Barut’u 9 yıl, Ünsal’ı ise 5 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini belirtti.

