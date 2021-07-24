‘Yeni projelerimiz var’

Başbakan Ersan Saner Kurban Bayramı’nın son gününde Girne’yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet ettiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Saner, halkın daha güzel şeyler ve büyük başarılar beklediğini dile getirdiğini ifade etti.

Başbakan Saner, “Başlattığımız projeler ve yeni yapacaklarımızla, çok çalışarak, bu ülkeyi parlak yarınlara mutlaka taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden Girne ziyareti ile ilgili açıklama yapan Başbakan Saner, hedeflerinin daha sağlıklı ortamlarda, daha iyi koşullarda nice nice bayramlar yaşamak olduğunu belirtti.

Girne’de vatandaşlarla sohbet edip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Vatandaşlarımız çok haklı olarak daha güzel şeyler, daha büyük başarılar bekliyor… Ama gelecekten umutlu. ..Bu önemli… Ben de geleceğimizin bugünden çok daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Başlattığımız projeler ve yeni yapacaklarımızla, çok çalışarak, doğruları söyleyerek, doğruları yaparak, sizlere güvenerek, sizlere güven vererek, bu ülkeyi parlak yarınlara mutlaka taşıyacağız…”

