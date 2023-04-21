Balkondan girdi 160 bin TL çaldı

Lefkoşa’da meydana gelen bir hırsızlık vakasıyla ilgili evinde yapılan aramada bir bankaya ait kaşe bulunarak tutuklanan Wayne Vugo Ngwenya’nın, bir yıl önce 160 bin liralık soygun yaptığı ortaya çıktı.

Zanlının, Gönyeli’de bir şahsın evine balkondan girip dolapta bulunan 160 bin lirayı çaldığı açıklandı. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtilirken, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, 18 Nisan 2023 tarihinde hırsızlık meselesi ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametinde bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının 31 Aralık 2021 – 02 Ocak 2022 tarihleri arasında, Gönyeli'de S.P.’ye ait ikametgahına balkon kapısından girerek, yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 160 bin TL nakit parayı çaldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının söz konusu suçları işlediğine dair gönüllü ifade verdiğini, bölgede faili meçhul kalan başka olaylarında araştırılacağını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, zanlının evinde bulunan banka kaşeleriyle ilgili de araştırma yaptıklarını; evrak sahtelemede kullanıp kullanmadığını soruşturacaklarını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.