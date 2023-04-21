Çok üzüldü

Hüseyin ÇİÇEK

Eğitim gördüğü Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) başka okula geçmek için sahte evrak düzenleyen Zohaib Munawar hakkındaki soruşturma tamamlandı. DAÜ’ye borcu olmadığına dair sahte belge düzenleyen ve Adakent Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaya çalışırken yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Adakent Üniversitesi öğrenci işleri birimindeki görevlinin durumdan şüphelenerek Doğu Akdeniz Üniversitesi ile irtibata geçmesi sonucu yakalandığı belirtildi. Soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Ancak mahkemenin öngördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

Polis detayları anlattı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlının, 8 Nisan 2023 tarihinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci işleri tarafından kendisine verilen öğrenci kabul belgesini scan yaptıktan sonra, okula borcu olmasına rağmen, borcu olmayan öğrencilere verilen ilişiği kesilmiştir yazısını yazdırıp, sahte belge düzenleyerek Adakent Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurusu yapmak sureti ile tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Görevlilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi ile irtibata geçtiğini belgenin sahte olduğunun anlaşıldığını belirten polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada yakalandığını bildirdi. Polis, yapılan muhaceret incelemesinde zanlının Lefkoşa’da da başka bir üniversiteye kaydının göründüğünü açıkladı.

15 bini ödeyemedi

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat ödemesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.