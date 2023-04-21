Yeni gelişme

Suna ERDEN

Türkiye’de 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazının altında kalarak hayatını kaybedenlerin acısı tazeliğini korurken, KKTC Başsavcılığı adli sürecin takibi için bir savcı görevlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Adıyaman Savcılığından gelen adli yardımlaşma talebi doğrultusunda görevlendirilen savcı, İsias enkazında hayatını kaybeden çoğu öğrenci 35 kişinin yakınlarından ifade alacak.

KKTC’den elde edilecek deliller ve alınacak ifadeler Türkiye’de yürütülen dava dosyasında konulacak.

65 kişiye mezar oldu

Adıyaman’daki Grand İsias Otel, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC kafilesinden 35, Türkiye Rehberler Birliği üyesi 30, toplam 65 kişiye mezar olmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucu otelin yapım aşamasında ihmaller zinciri ortaya çıkmıştı.

En büyük hissedar Ahmet Bozkurt’un öncülüğünde, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Bilge Açık ve Seda Zeren ortaklığında 2021 yılında faaliyete geçirilen otelin daha önce apartman olduğu belirtilmişti.

İki apartmanın birleştirildiği, kolonların kesildiği ifade edilirken, otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ancak bir süre sonra tekrar faaliyete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Kuzey Kıbrıs’tan giden mühendis ve mimarlardan oluşan heyet tarafından yapılan inceleme sonucu otelin beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu; çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmişti.

Raporda, beton karışımının elle yapılan kontrolde dahi kolaylıkla dağıldığı yazılmıştı.

Otel sahipleri tutuklu

Başlatılan soruşturma kapsamında İsias Otelin sahipleri Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilmişti. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Siverek Cezaevine nakledilmişti. Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.