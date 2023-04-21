Polis peşlerinde

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden bir araya gelip 24 yaşındaki genci ciddi şekilde darp eden 4 kişiden 2’si yakalandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Ilshat Rahadov ve Toyjan Dovletgeldiyev dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, haklarında darp ve vahim zarar suçundan soruşturma başlatılan zanlıların tutuklu kalması talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 18 Nisan 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da otobüs terminali içerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlılar Ilshat Rahadov ve Toyjan Dovletgeldiyev ve henüz tespit edilemeyen 2 kişinin kız meselesi yüzünden tartıştıkları A.A.’yı (E-24)ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, zanlılardan Ilshat Rahadov’un A.A.’nın yüzüne elleriyle yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduğunu aktardı. Polis, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Polis memuru, aranan iki kişi olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polisi zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.