Antalya son durak oldu

Sahte Birleşik Krallık pasaportuyla Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan, üstelik Ercan’dan çıkış yapmayı da başaran Suriye uyruklu Kwydeir Amer’in yolculuğu Türkiye’de son buldu. Lokmacı ve Ercan’daki muhaceret memurlarını atlatan zanlı, Antalya Havalimanında yakayı ele verdi. KKTC’ye geri gönderilen zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Suriye uyruklu zanlı Kwydeir Amer’in 16 Nisan 2023 tarihinde sahte Birleşik Krallık pasaportuyla Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 17 Nisan’da aynı sahte belgeyle Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını ifade etti. Polis, zanlının 18 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Antalya Havalimanın'dan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini aktardı. Polis, zanlının geri gönderilmesi üzerine tutuklandığını ve sorgusunda tasarrufunda bulunan pasaportu 6 bin dolar karşılığında yaklaşık 2 hafta önce Türkiye’den Güney Kıbrıs’daki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.