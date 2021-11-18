Akaryakıta bir zam daha yapıldı; benzinin litre fiyatı 9 lirayı geçti. Resmi gazetede yayınlanan akaryakıt zammı dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Son zamla 95 oktan kurşunsuz benzin 9.14 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin 9.30 TL, Euro Diesel 8.78 TL ve gazyağı 8.75 TL’den satılacak

Akaryakıt fiyatları Resmi Gazete’de dün yayınlanan 2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin zam kararı Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı. Akaryakıt fiyatlarına ortalama 34 kuruş artış yapılırken, zam kararının ardından Lefkoşa’daki petrol istasyonlarında yoğunluk oluştu. Zam tarifesi yürürlüğe girmeden akaryakıt almak isteyenler istasyonlara akın etti.

Başkentte istasyonların önünde araç kuyrukları oluşurken, aynı manzara 8 Ekim’de yaşanmıştı. Akaryakıt fiyatları en son 28 Ekim’de düzenlenmişti.

Yeni fiyatlar

Kurşunsuz 95 oktan: 9.14 TL



Kurşunsuz 98 oktan: 9.30 TLEuro Dizel: 8.78 TLGazyağı: 8.75 TL

Eski fiyatlar

Kurşunsuz 95 oktan: 8.80 TL

Kurşunsuz 98 oktan: 8.94 TL

Euro Dizel: 8.44 TL

Gazyağı: 8.39 TL