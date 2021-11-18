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Greve başladılar

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Rum Yönetimi’nin kuzeyden akaryakıt alımına yasaklama getirme girişimi taksicilerden sert tepki gördü

Greve başladılar
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  Lefkoşa Rum Şehir  Taksicileri Birliği, Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının “yakıt almak için kuzeye geçmeniz durumunda araçlarınıza el koyacağız” şeklindeki tehdidi üzerine grev eylemine başladı.

   Politis gazetesinin haberine göre; bazı taksi şoförleri gazeteye yaptıkları açıklamada gümrük memurlarının Yeşil Hat Tüzüğünü, kendi yorumladıkları şekilde uyguladığını, kuzeye geçen vatandaşlara sorun çıkarttıklarını belirttiler.
   Bir başka taksi şoförü açıklamasında kuzeyden benzin almanın yasa dışı olmadığını, Yeşil Hat Tüzüğünün ticari kullanım maksatlı akaryakıt taşınmasını yasakladığını kendisinin akaryakıt ticareti yapmadığını söyledi.

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    Taksiciler adına açıklama yapan Halkla İlişkiler Sorumlusu Vasilis Yiotis, taksicilerin, sınır kapılarından taksi şoförü olarak değil özel şahıs olarak geçtiğini, bunun da Güney Kıbrıs’ın AB’ye Katılım Anlaşması ve iki toplum arasındaki sınır kapılarından geçişlerle ilgili anlaşmayla alakalı olduğunu ifade etti.
   Fileleftheros gazetesine göre taksicilerin dün, Rum Başkanlık binası karşısındaki çemberde  gerçekleştirdiği protesto eylemi neticesinde Güney Lefkoşa’daki Strovolos ve  Athalassa bölgelerinin etkilendiğini yazdı.

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