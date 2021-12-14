Akıl sağlığı inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Anıt Çemberi’ne Yunan bayrağı asmaya kalkışan ve polis tarafından fark edilerek yakalanan Yiannis Statis, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 2 doktor tarafından muayene edildiği ancak cezai raporun temin edilemediği açıklandı. Zanlıyı hastane başhekiminin de muayene etmesi gerektiği ifade edildi.

Olayın soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Gökhan Yıldırım, 9 Aralık 2021 tarihinde, saat 11.30’da zanlının MMB 516 plakalı aracı ile 15 Ağustos Bulvarı istikametinden gelerek Zafer Anıtı Çemberi’ne geldiğinde aracını durdurup, araçtan inmeden tasarrufunda bulundurduğu Yunan Bayrağını çemberin kenarına sermeye çalıştığını, başarılı olamayınca bırakıp kaçtığını açıkladı.

Zanlının bölgede trafik kontrolünde bulunan trafik polisi tarafından takip edilip İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında tespit edilip alıkonulduğunu belirten Yıldırım, Polis Müdürlüğü’ne sevk edildiğini, aracı ile bayrağın da emare alındığını açıkladı.



Zanlının aynı gün tutuklanıp suçu izahat edildiği zaman “İsa bunu yapmamı istedi” yönünde beyanda bulunduğunu belirten Yıldırım, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için 10 Aralık tarihinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğünü ancak bir doktor tarafından muayene edildiğini söyledi. Yıldırım rapor temin edilebilmesi için zanlının 2 doktor kontrolünden daha geçirilmesi gerektiğini anımsattı.

Başhekim de görecek

Zanlı hakkında 10 Aralık tarihinde 3 günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini belirten Yıldırım, bu süre içerisinde zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 2 doktor tarafından muayene edildiğini ancak cezai raporun temin edilemediğini zanlıyı hastane başhekiminin de muayene etmesi gerektiğinin belirtildiğini açıkladı.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Yıldırım, Yiannis Sitasis’in tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturma maksatlı olarak zanlı Sitasis’in tutukluluk süresinin bir gün daha uzatılmasına emir verdi.

Sitasis’in gerekli doktor kontrollerinin sağlanmasının ardından bugün yeniden yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.