Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eğlence mekanının park yerinde kavga ettiği eşini yumrukladığı iddia edilen Kemal Uslu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının araç içerisinde kavga ettiği eşi B.U.’nun yüzüne ve kafasına yumruk attığı belirtildi. B.U.’nun doktor kontrolünden geçirildiği, darp raporu alındığı açıklandı.



Soruşturmayı yürüten polis, Kemal Uslu’nun 11 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde eşiyle tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlının park halindeki araçta eşiyle tartışırken, yüzüne ve başına yumruk attığını ifade etti. Polis, olayın ardından B.U.’nun şikâyetçi olduğunu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, doktordan darp raporu alındığını, zanlının ise 12 Aralık tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirtti.Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının davasında hazır olabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.