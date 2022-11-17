Büyüklere örnek olsun

Tatil günlerinde mangal sevdalılarının uğrak yeri olan ancak sorumsuz kişiler tarafından sürekli kirletilen Boğaz Piknik Alanı çocuklar tarafından temizlendi. Çocuklara Girne Belediyesi personeli ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllüleri eşlik etti. Temizlik çalışmasında piknik alanından 600 torba çöp toplandı.

Girne Belediyesi tarafından yürütülen "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” altında yürütülen “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde, Boğaz piknik alanında çevre temizliği yapıldı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen etkinlikte, Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. sınıf öğrencileri ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllüleri ve Belpaz Yatırım Ltd. Boğaz piknik alanını temizledi.

Etkinlik sonrasında çocuklara naylon poşet kullanımını azaltma bilinci kazandırmak için bez alışveriş poşeti dağıtıldı.