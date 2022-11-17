Komutan üzdü

Hüseyin ÇİÇEK

Emekli binbaşı Adem Çetin (42), Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çetin’in bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Çetin’in zamansız vedası sevenlerini üzdü.

Çetin’in cenazesi dün düzenlenen askeri törenin ardından, Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda defnedildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; ciddi sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Ankara’da tedavi altına alınan emekli binbaşı Çetin, önceki akşam yaşamını yitirdi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerinde takım ve bölük komutanlıkları yapan Çetin, son olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı Karargah Subaylığı’ndan emekli olmuştu.