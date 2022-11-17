Ciddi ihmal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde dün yaşanan olayda bir butik otelin ön cephesine kurulan iskele

9 yaşındaki Sofiia Gorbatenko’nun üzerine yıkıldı. Üzerine düşen iskele parçaları nedeniyle yaralanan Sofiia Gorbatenko hastaneye kaldırıldı. Sofiia Gorbatenko’nun sağ köprücük kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmaması teselli ederken, ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaldırımda yürüyordu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Namık Kemal Meydanı’nın hemen yanı başında tamiratı devam eden bir binanın önünde bulunan inşaat iskelesi 12.00 sıralarından aniden çöktü. Çöken iskelenin bazı parçaları o esnada kaldırımda yürüyen Sofiia Gorbatenko’nun üzerine düştü. Görgü tanıkları, kız çocuğunun birkaç metre fark ile tamamen iskelenin altında kalmaktan kurtulduğunu ifade etti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük kızın sağ köprücük kemiğinin kırıldığı belirtildi. Ayrıca iskele parçaları park halinde bulunan bir aracın da üzerine düşmesi sonucu araçta hasar meydana geldi.

İhmali görülen şahıs hakkında işlem başlatıldı

Olay sonrası Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri bölgeye giderek soruşturma başlattı ve incelemelerde bulundu. Bölge esnafı, olayın işlek bir bölgede yaşandığını belirtti ve “faciadan kıl payı dönüldü” dedi. Olayla ilgili açıklama yapan polis, iskelenin “emniyet tedbirleri alınmadan” kurulduğunu, ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022, 10:46