Alkışlanacak duyarlılık

Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi iş birliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi.

Açıklamaya göre, temizlik ekipleri, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi’nin iş makinesi ve iş gücüyle verdiği destekle 253 çöp poşeti atık toplandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “Birlikte Daha Temize” düşüncesiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Eş zamanlı olarak 3 bölgede temizlik

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi’nin başlattığı çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında, eş zamanlı olarak 3 farklı bölgede temizlik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.



Verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi personelleri ile Alagadi personelleri Alevkayası piknik alanında temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, Lefke ve Güzelyurt Çevre Korum Dairesi personelleri de Gemikonağı sahil şeridinde farkındalık temizliği gerçekleştirdi.



YDP’li gençler iş başında

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lapta ve Karşıyaka Gençlik Kolları, Karşıyaka’da sahilde temizlik yaptı.

Yapılan açıklamada, çevre temizliğinin önemine işaret edildi.